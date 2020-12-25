Воспитывающая 22 детей пара снялась в рождественской фотосессии
Фото: instagram.com/theradfordfamily
45-летняя Сью и 50-летний Ноэль Рэдфорд из Моркамба, Ланс, позировали рядом с рождественской елкой в праздничной пижаме вместе со своими 22 детьми. Как уточнили британцы, они всегда делают все, чтобы отметить Рождество весело и порадовать близких подарками, на которые уходит около 5,5 тысячи фунтов стерлингов (почти 560 тысяч рублей).
Фото: instagram.com/theradfordfamily
Каждый год Сью и Ноэль складывают подарки своим детям в именные мешки, чтобы они не перепутались. Они упаковывают их и тратят на это около 70 рулонов бумаги. Семья пожелала всем католикам счастливого Рождества.
В 2020 году Сью и Ноэль отпраздновали две знаменательные даты: у них родились самая младшая дочь Хейди в апреле, и первая внучка, Офелия, в сентябре.
Ранее 36-летняя американка Кортни Роджерс, родившая за десять лет десять детей, заявила, что не остановится, пока у нее не появится семья из 14 человек. Девушка вышла замуж за 32-летнего пастора церкви Криса Роджерса в октябре 2008 года и родила своего первого ребенка в 2010 году. С тех пор она в буквальном смысле постоянно беременна – отдохнуть от процесса рождения детей ей удалось только однажды – девять месяцев.
Фото: Instagram/@theradfordfamily
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