Воспитывающая 22 детей пара снялась в рождественской фотосессии

Каждый год Сью и Ноэль складывают подарки своим детям в именные мешки, чтобы они не перепутались. Они упаковывают их и тратят на это около 70 рулонов бумаги. Семья пожелала всем католикам счастливого Рождества.

В 2020 году Сью и Ноэль отпраздновали две знаменательные даты: у них родились самая младшая дочь Хейди в апреле, и первая внучка, Офелия, в сентябре.

Ранее 36-летняя американка Кортни Роджерс, родившая за десять лет десять детей, заявила, что не остановится, пока у нее не появится семья из 14 человек. Девушка вышла замуж за 32-летнего пастора церкви Криса Роджерса в октябре 2008 года и родила своего первого ребенка в 2010 году. С тех пор она в буквальном смысле постоянно беременна – отдохнуть от процесса рождения детей ей удалось только однажды – девять месяцев.