Мать, родившая за 10 лет 10 детей, не собирается останавливаться

«Мы снова ждем ребенка и очень рады этому. Я всегда нервничаю, так как было два выкидыша в первом триместре, но сейчас нам 33 недели, и мы очень взволнованы. Нам не терпится подержать этого малыша », - говорит беременная.

По словам американки, жизнь с десятью детьми довольно беспокойна. Крис и Кортни так заняты обучением детей на дому, что находят время друг на друга только один раз в год. Родители тратят 1,2 тысячи долларов в месяц на еду для семьи, в то время как на Рождество уходит тысяча долларов только на подарки. Семья старается экономить, отказавшись от еды в кафе и ненужных покупок, которые раньше существенно сказывались на бюджете.