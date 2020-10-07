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Мать, родившая за 10 лет 10 детей, не собирается останавливаться

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Фото: instagram.com/littlehouseinthehighdesert

36-летняя американка Кортни Роджерс, родившая за десять лет десять детей, не остановится, пока у нее не появится семья из 14 человек, пишет Metro.

Девушка вышла замуж за 32-летнего пастора церкви Криса Роджерса в октябре 2008 года и родила своего первого ребенка в 2010 году. С тех пор она в буквальном смысле постоянно беременна – отдохнуть от процесса рождения детей ей удалось только однажды – девять месяцев. За десять лет домохозяйка родила десять детей и не планирует останавливаться.

Как признается Кортни, ее мечта иметь 12 ребятишек, теперь она беременна 11-м – в ноябре у нее появится пятая дочь. Семья, которая живет на ферме в округе Санте-Фе, в американском штате Нью-Мексико, сейчас состоит из шести мальчиков, четырех девочек, Кортни и Криса. Имя каждого малыша в семье начинается на букву «с».

«Мы снова ждем ребенка и очень рады этому. Я всегда нервничаю, так как было два выкидыша в первом триместре, но сейчас нам 33 недели, и мы очень взволнованы. Нам не терпится подержать этого малыша », - говорит беременная.

По словам американки, жизнь с десятью детьми довольно беспокойна. Крис и Кортни так заняты обучением детей на дому, что находят время друг на друга только один раз в год. Родители тратят 1,2 тысячи долларов в месяц на еду для семьи, в то время как на Рождество уходит тысяча долларов только на подарки. Семья старается экономить, отказавшись от еды в кафе и ненужных покупок, которые раньше существенно сказывались на бюджете.

Фото: Instagram/ @littlehouseinthehighdesert Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!