«Маленькая история, которую еще никто не знает»: Влад Топалов и Регина Тодоренко показали сына и подробности свадьбы в новом видео

5 декабря у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. 25 октября будущий отец сделал возлюбленной сюрприз и организовал тайную свадьбу, о которой поклонники узнали лишь месяц спустя. После рождения ребенка мужчина ревностно охранял покой супруги, и лишь теперь приоткрыл завесу тайны личной жизни, опубликовав видео о том, что случилось за последнее время.

«Дорогие мои друзья. Наконец, я с радостью делюсь с вами своим самым сокровенным. Что же еще я мог подарить жене на рождение сына? Да! Мне кажется, песня — это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца. Я не думал, станет она хитом или нет. Не думал, понравится вам или нет. Я просто хотел выразить всю ту вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть у меня в душе. Выразить музыкой и словами», — написал Влад Топалов в блоге.

«Тем, кто терпел и спокойно ждал — спасибо! Тем, кто не терпел и терзал нас вопросами: "ну, где? Ну, когда?", вот, вы дождались! В клипе мы рассказали вам нашу маленькую историю, которую еще никто не видел и не знает) теперь вы знаете нас больше и ближе. Прошу это ценить и уважать нашу жизнь и желание иногда оставаться в тени и не выставлять все напоказ. Мы вас любим и благодарим», — добавил он.

Ранее фанаты могли довольствоваться лишь видео, которое молодой отец снял в машине: