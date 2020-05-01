3-летний сын Ксении Собчак сделал ей неожиданное признание в любви

Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге фотографию своего 3-летнего сына Платона. И рассказала, что Платон сделал неожиданное признание.

«На мой вопрос: "Платон,что ты больше всего любишь когда мама делает? Целует, гладит, щекочет, поет песенки?» ответил: "Когда мама меня кормит!". Честный русский парень растет», — написала телеведущая.