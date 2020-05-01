3-летний сын Ксении Собчак сделал ей неожиданное признание в любви
Фото: Instagram
Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге фотографию своего 3-летнего сына Платона. И рассказала, что Платон сделал неожиданное признание.
«На мой вопрос: "Платон,что ты больше всего любишь когда мама делает? Целует, гладит, щекочет, поет песенки?» ответил: "Когда мама меня кормит!". Честный русский парень растет», — написала телеведущая.
«Ангелочек», «Детки такие смешные», «Поесть любят все, особенно, когда кормит мама», «Красавчик», «Какой хорошенький», — полетели в адрес Платона комплименты.
Напомним, Ксения Собчак родила Платона, когда была замужем за актером Максимом Виторганом. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.
Фото и видео: Instagram, Starface
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