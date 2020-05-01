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3-летний сын Ксении Собчак сделал ей неожиданное признание в любви

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Ксения Собчак с Платоном

Фото: Instagram

Гордая мать делится с подписчиками «перлами», которые выдает ее ребенок.

Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге фотографию своего 3-летнего сына Платона. И рассказала, что Платон сделал неожиданное признание.

«На мой вопрос: "Платон,что ты больше всего любишь когда мама делает? Целует, гладит, щекочет, поет песенки?» ответил: "Когда мама меня кормит!". Честный русский парень растет», — написала телеведущая.

«Ангелочек», «Детки такие смешные», «Поесть любят все, особенно, когда кормит мама», «Красавчик», «Какой хорошенький», — полетели в адрес Платона комплименты.

Напомним, Ксения Собчак родила Платона, когда была замужем за актером Максимом Виторганом. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Фото и видео: Instagram, Starface

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