Виктории Лопыревой все труднее скрывать округлившийся живот под свободными платьями

Если заглянуть в блог, остается впечатление, что его хозяйка выбирает «правильные» ракурсы и прикрывает живот.

Поклонники начали шептаться: кажется, Вика ждет первенца. «Ты просто сияешь от красоты там», «Ох эта грудь», «Не своя походу..., Больно растет быстро», «Платье как для беременной... Не очень понравилось», «Вика, может ты беременна?) Животик какой-то кругленький в этом платье», «В положении!», «Она беременна», — обсуждают они.

Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет. Более того, на одном из роликов «будущая мама» держит в руках бокал вина: