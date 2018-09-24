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Виктории Лопыревой все труднее скрывать округлившийся живот под свободными платьями

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Лопыревой

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Видео в блоге Виктории Лопыревой заставили подписчиков обсуждать ее беременность.

Когда Виктория Лопырева появилась на свет, ее маме было немногим больше двадцати. Сейчас Виктории 35, и многие, в том числе ее фанаты, ждут радостных новостей от красавицы-блондинки. Сегодня в разделе «сториз» Instagram модели появились видеоролики, на которых весьма сильно выделяется область живота.

Если заглянуть в блог, остается впечатление, что его хозяйка выбирает «правильные» ракурсы и прикрывает живот.

Поклонники начали шептаться: кажется, Вика ждет первенца. «Ты просто сияешь от красоты там», «Ох эта грудь», «Не своя походу..., Больно растет быстро», «Платье как для беременной... Не очень понравилось», «Вика, может ты беременна?) Животик какой-то кругленький в этом платье», «В положении!», «Она беременна», — обсуждают они.

Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет. Более того, на одном из роликов «будущая мама» держит в руках бокал вина:

Хотя не исключено, что это видео модель сняла нарочно, чтобы не выдавать своего положения.

А как считаете вы, это неудачный фасон, нарушенная накануне диета, или Виктория действительно беременна?

Фото и видео: instagram

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