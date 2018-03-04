Видео дня: Энрике Иглесиас целует младенца

16 декабря 36-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас стали родителями. Их близнецы родились в одной из клиник Майами. Звезды дали им имена Николас и Люси. СМИ узнали об этом лишь спустя несколько дней.

Теперь в блогах молодых родителей царит нежность: звезды, которые всегда тщательно скрывали свою личную жизнь, делятся милыми фотографиями своих детей. А сегодня счастливый отец показал видеоролик, в котором он целует младенца.

«Не могу наглядеться на свое солнышко», — написал он.