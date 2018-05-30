Видео дня: беременная Нюша чеканит мяч

Слухи о беременности певицы Нюши ходили несколько месяцев. Певица до последнего скрывала свое положение, но вчера наконец призналась, что скоро станет мамой: «Это большая радость для меня. На определенном сроке не принято об этом говорить, несколько месяцев ходили разные слухи, я не хотела их комментировать. Сейчас это стало очевидным».

Еще недавно певица публиковала пляжные фотографии, на которых уже можно было увидеть животик. Сегодня в своем блоге Нюша опубликовала видео, которое демонстрирует: будущая мама в отличной спортивной форме: