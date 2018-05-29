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«Это большая радость для меня»: Нюша наконец призналась, что беременна первенцем

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Нюша
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27-летняя певица Нюша рассекретила свое интересное положение.

Многие поклонники не сомневались, что поп-певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов скоро впервые станут родителями. Звезда долгое время держала эту новость в тайне, однако корреспонденты портала Super.ru все же выпытали правду.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

«Да, мы ожидаем пополнение. Это большая радость для меня. На определенном сроке не принято об этом говорить, несколько месяцев ходили разные слухи, я не хотела их комментировать. Сейчас это стало очевидным», — заявила Нюша.

Исполнительница попросила поклонников с уважением отнестись к ее положению и больше не выдумывать различные истории, касающиеся ее беременности. Напомним, Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова в прошлом году.

Фото: Instagram

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