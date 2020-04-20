Вера Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына своей сестры и Александра Цекало
Фото: Instagram
Вера Брежнева показала в сториз Instagram редкие фото своего племянника: 7-летнего сына своей сестры Виктории и продюсера Александра Цекало. На снимках певицы радостный Миша укутан в одеяло.
«#familytime», «МИШАЦЕКО», — подписала Вера фото радостного мальчика со светлыми волосами.
Виктория Галушка и Александр Цекало были женаты 10 лет, они расстались в 2018-м, а официально развелись годом позже. Продюсер оставил жену и двоих детей ради молодой избранницы Дарины Эрвин, с которой сейчас живет в США.
Знакомые Цекало и Эрвин утверждают, что Александр сильно скучает по детям, потому что не может с ними увидеться из-за коронавируса.
Фото и видео: Instagram, Starface
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