Вера Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына своей сестры и Александра Цекало

Виктория Галушка и Александр Цекало были женаты 10 лет, они расстались в 2018-м, а официально развелись годом позже. Продюсер оставил жену и двоих детей ради молодой избранницы Дарины Эрвин, с которой сейчас живет в США.

Знакомые Цекало и Эрвин утверждают, что Александр сильно скучает по детям, потому что не может с ними увидеться из-за коронавируса.