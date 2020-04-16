Коронавирус разлучил Александра Цекало с детьми
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Фото: Starface
Александр Цекало развелся с младшей сестрой Веры Брежневой Викторией в 2019 году. В 10-летнем браке продюсера с третьей супругой родилась дочь Саша и сын Миша. После развода родителей дети остались жить с мамой.
Александр Цекало, живущий сейчас на две страны, виделся с детьми при любой удобной возможности. Но теперь он ее лишился из-за коронавируса. Александр «заперт» в Лос-Анджелесе из-за пандемии и не может прилететь к детям.
Фото: Starface
Нарушились и планы 59-летнего Цекало и 28-летней Эрвин сыграть пышную свадьбу (расписались они в 2019-м) — торжество пришлось отложить на неопределенное время. Молодая жена помогает продюсеру скоротать время во время самоизоляции: они играют на гитаре, читают и предаются плотским развлечениям. В Instagram Дарины периодически появляются пикантные снимки.
И все же Александр Цекало не теряет надежды скоро увидеть детей. «Сын и дочка должны были прилететь к Саше в апреле. Теперь из-за вируса неизвестно, когда это произойдет», — сообщил «СтарХит» со ссылкой на близких знакомых пары.
Александр сразу же познакомил сына и дочь со своей новой избранницей, и дети уже привыкли, что отец живет с другой женщиной.
Фото: Instagram, Starface
Видео: телеканал «Ю»
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