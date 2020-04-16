Коронавирус разлучил Александра Цекало с детьми

Нарушились и планы 59-летнего Цекало и 28-летней Эрвин сыграть пышную свадьбу (расписались они в 2019-м) — торжество пришлось отложить на неопределенное время. Молодая жена помогает продюсеру скоротать время во время самоизоляции: они играют на гитаре, читают и предаются плотским развлечениям. В Instagram Дарины периодически появляются пикантные снимки.

И все же Александр Цекало не теряет надежды скоро увидеть детей. «Сын и дочка должны были прилететь к Саше в апреле. Теперь из-за вируса неизвестно, когда это произойдет», — сообщил «СтарХит» со ссылкой на близких знакомых пары.

Александр сразу же познакомил сына и дочь со своей новой избранницей, и дети уже привыкли, что отец живет с другой женщиной.