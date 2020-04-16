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Коронавирус разлучил Александра Цекало с детьми

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Дарина Эрвин и Александр Цекало

Фото: Starface

Актер и продюсер живет с молодой женой Дариной Эрвин в США, а его дети — в России с матерью Викторией Галушкой.

Александр Цекало развелся с младшей сестрой Веры Брежневой Викторией в 2019 году. В 10-летнем браке продюсера с третьей супругой родилась дочь Саша и сын Миша. После развода родителей дети остались жить с мамой.

Александр Цекало, живущий сейчас на две страны, виделся с детьми при любой удобной возможности. Но теперь он ее лишился из-за коронавируса. Александр «заперт» в Лос-Анджелесе из-за пандемии и не может прилететь к детям.

Александр Цекало и Виктория Галушка

Фото: Starface

Нарушились и планы 59-летнего Цекало и 28-летней Эрвин сыграть пышную свадьбу (расписались они в 2019-м) — торжество пришлось отложить на неопределенное время. Молодая жена помогает продюсеру скоротать время во время самоизоляции: они играют на гитаре, читают и предаются плотским развлечениям. В Instagram Дарины периодически появляются пикантные снимки.

И все же Александр Цекало не теряет надежды скоро увидеть детей. «Сын и дочка должны были прилететь к Саше в апреле. Теперь из-за вируса неизвестно, когда это произойдет», — сообщил «СтарХит» со ссылкой на близких знакомых пары.

Александр сразу же познакомил сына и дочь со своей новой избранницей, и дети уже привыкли, что отец живет с другой женщиной.

Фото: Instagram, Starface

Видео: телеканал «Ю»

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