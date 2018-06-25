В СМИ появились доказательства беременности Регины Тодоренко

Разговоры о беременности телеведущей Регины Тодоренко ходят с июня: тогда молодая женщина появилась на мероприятии в платье, которое подчеркнуло округлившийся живот звезды. «Хватит распускать слухи», — отреагировала она тогда на вопросы и публикации. Сегодня у представителей СМИ появились веские причины подозревать: звезда действительно ждет ребенка.
Инсайдеры издания Super сообщают: 16 мая Регина заказывала специальный массаж для беременных в Санкт-Петербурге. Процедура призвана успокоить будущую маму, уравновесить ее состояние. При массаже используется специальная подушка для живота, чтобы не повредить плод.
Впрочем, если живот у Регины и есть, то очень небольшой: на фото в купальнике, которое она опубликавала сегодня, он незаметен. Зато подписчики обсуждают увеличившуюся грудь Регины: «У кого то вишеньки больше стали)))», — пишут они.
Если эта информация — не результат работы разыгравшейся фантазии «инсайдера», присоединяемся к поздравлениям!
Фото: instagram