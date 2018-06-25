В СМИ появились доказательства беременности Регины Тодоренко

Инсайдеры издания Super сообщают: 16 мая Регина заказывала специальный массаж для беременных в Санкт-Петербурге. Процедура призвана успокоить будущую маму, уравновесить ее состояние. При массаже используется специальная подушка для живота, чтобы не повредить плод.

Впрочем, если живот у Регины и есть, то очень небольшой: на фото в купальнике, которое она опубликавала сегодня, он незаметен. Зато подписчики обсуждают увеличившуюся грудь Регины: «У кого то вишеньки больше стали)))», — пишут они.