В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Напомним, Жанны Фриске не стало в 2015 году. Платон стал единственным ребенком экс-солистки «Блестящих», ушедшей из жизни спустя два года после его рождения. В минувшем году стало известно, что Дмитрий Шепелев оправился от смерти Жанны Фриске и нашел новую любовь в лице дизайнера Екатерины Тулуповой. Отметим, что у Екатерины есть дочь Лада, ровесница Платона, с которой мальчик и его папа быстро нашли общий язык. «Перед своим официальным отпуском Дима каждые выходные летал в Италию, чтобы повидаться с Платошей. Он отправил его туда чуть пораньше. Кстати, там у ребенка не было никаких нянь или гувернанток. Зачем? Катя отлично ладит с детьми. Дима доверяет любимой на все сто процентов, вот и оставляет спокойно сына с ней», — рассказывал источник из ближайшего окружения телеведущего.