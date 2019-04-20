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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Шепелев

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
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Телеведущий с шестилетним малышом побывал на представлении Cirque Du Soleil.

Дмитрий Шепелев оберегает свою жизнь от посторонних, поэтому практически не показывает в Instagram своего шестилетнего сына Платона. Тем не менее, несколько часов назад в Сети опубликовали видео с мальчиком, сделанное в цирке. Редкими кадрами поделился Telegram-канал «Только никому». Накануне телеведущий с сыном побывали на представлении Cirque Du Soleil.

Платон Шепелев

Фото: Скриншот из Telegram-канала "Только никому"

Напомним, Жанны Фриске не стало в 2015 году. Платон стал единственным ребенком экс-солистки «Блестящих», ушедшей из жизни спустя два года после его рождения. В минувшем году стало известно, что Дмитрий Шепелев оправился от смерти Жанны Фриске и нашел новую любовь в лице дизайнера Екатерины Тулуповой. Отметим, что у Екатерины есть дочь Лада, ровесница Платона, с которой мальчик и его папа быстро нашли общий язык. «Перед своим официальным отпуском Дима каждые выходные летал в Италию, чтобы повидаться с Платошей. Он отправил его туда чуть пораньше. Кстати, там у ребенка не было никаких нянь или гувернанток. Зачем? Катя отлично ладит с детьми. Дима доверяет любимой на все сто процентов, вот и оставляет спокойно сына с ней», — рассказывал источник из ближайшего окружения телеведущего.

Больше о Дмитрии Шепелеве вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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