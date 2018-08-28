Дмитрий Шепелев доверяет 5-летнего сына новой избраннице

Все чаще в прессе звучат предположения, что Дмитрий Шепелев наконец оправился от горя после смерти гражданской супруги Жанны Фриске и нашел новую любовь в лице бизнес-леди Екатерины Тулуповой. А на днях источники, близкие к телеведущему, сообщили в интервью журналу StarHit, что Дмитрий оставил сына с Екатериной в Италии, чтобы закончить все дела в России.
«Перед своим официальным отпуском Дима каждые выходные летал в Италию, чтобы повидаться с Платошей. Он отправил его туда чуть пораньше, — рассказали друзья Шепелева. — Кстати, там у ребенка не было никаких нянь или гувернанток. Зачем? Катя отлично ладит с детьми. Дима доверяет любимой на все сто процентов, вот и оставляет спокойно сына с ней».
Инсайдеры также поведали, что Дмитрий и Екатерина вместе уже около года. Любопытно, что у Тулуповой тоже есть ребенок от предыдущих отношений, ровесница Платона, — дочь Лада. Известно, что Екатерина родилась в Екатеринбурге. На протяжении нескольких лет она жила во Владивостоке, где изучала журналистику. При этом Тулупова всегда мечтала стать дизайнером, поэтому в итоге решилась на переезд в столицу — там она поступила в Московский энергетический институт. Сейчас блондинка занимается проектом «Креативные завтраки», на которых представительницы творческих профессий могут обсудить свои идеи.
Фото и видео: Instagram