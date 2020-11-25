В Минтруде России назвали средний размер выплат за рождение первенца

1 января 2020 года в России были изменены критерии получения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первенца. Так, на такие выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов. Выплаты делают до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ранее на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент РФ Владимир Путин распорядился ввести ежемесячную выплату на рождение первенца.