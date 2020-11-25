В Минтруде России назвали средний размер выплат за рождение первенца
Как уточнили в ведомстве, средний размер ежемесячной выплаты — 11 882 рубля. По состоянию на 1 ноября 2020 года на эти цели было потрачено 90,75 миллиарда рублей (это 72,3% от предусмотренного ранее объема). Из федерального бюджета всего на эти цели будет выделено 126 миллиардов рублей.
Как пишет ТАСС, «в 48 российских субъектах объем предполагаемой экономии средств субвенции составил 8,56 миллиарда рублей».
1 января 2020 года в России были изменены критерии получения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первенца. Так, на такие выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов. Выплаты делают до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Ранее на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент РФ Владимир Путин распорядился ввести ежемесячную выплату на рождение первенца.
Фото: pixabay.com
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