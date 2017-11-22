Владимир Путин поручил установить ежемесячные выплаты молодым мамам.

Становиться матерью в России скоро станет еще выгоднее. На заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин распорядился ввести ежемесячную выплату на рождение первенца, передает информационное агентство «РИА Новости».

Размер пособия будет адресным, начисляться пока ребенку не исполнится полтора года, составит в среднем 10 523 рубля в 2018 году, 10 836 рублей в 2019-м году, 11 143 рубля — в 2020-м, и будет зависеть от установленного в конкретном регионе размера прожиточного минимума ребенка.

«Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития», — пояснил Путин.

Нововведение вступит в силу с января.

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