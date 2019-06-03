В четыре руки: Регина Тодренко показала, как музицирует с 6-месячным сыном

Певица и телеведущая Регина Тодоренко с головой окунулась в материнство: она берет сына Мишу на работу, уже учит его английскому языку, а теперь дошло время и до музыки.
В социальной сети Регина опубликовала видео, снятое ее мужем - певцом Владом Топаловым. Отец семейства запечатлел, как мать с сыном в четыре руки играют на синтезаторе.
«Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает)», - подписала пост Регина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Когда родители - музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке»,
«В такой музыкальной семье малыш обязательно станет супер звездой. полюбит музыку и танцы и в скором времени займет 1е место на Евровидение»,
«Счастья вам безграничного ! Обожаем вас», - написали множество комментариев поклонники пары Влада и Регины.
Однако многие подписчики отметили, что родители «страдают ерундой», с младенчества занимаясь с ребенком иностранными языками и другими подобными вещами.
«Что то рановато такими вопросами задаваться) хотя бы до года! Наслаждайтесь, воспитывать и ломать голову как правильно еще успеете, малышу пока нужны мама папа и их любовь», - отметили противники педагогики Регины.
Напомним, на прошлой неделе Регина раскрыла некоторые секреты подготовки к свадьбе. Она рассказала, что выбирает самое красивое платье невесты, и попросила совета у подписчиков – на каком именно остановить свой выбор.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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