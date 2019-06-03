В четыре руки: Регина Тодренко показала, как музицирует с 6-месячным сыном

Певица и телеведущая Регина Тодоренко с головой окунулась в материнство: она берет сына Мишу на работу, уже учит его английскому языку, а теперь дошло время и до музыки.

В социальной сети Регина опубликовала видео, снятое ее мужем - певцом Владом Топаловым. Отец семейства запечатлел, как мать с сыном в четыре руки играют на синтезаторе.

«Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает)», - подписала пост Регина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).