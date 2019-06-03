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В четыре руки: Регина Тодренко показала, как музицирует с 6-месячным сыном

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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регина Тодоренко готовится к свадебному торжеству

Фото: Instagram
Новое видео появилось в Instagram телеведущей.

Певица и телеведущая Регина Тодоренко с головой окунулась в материнство: она берет сына Мишу на работу, уже учит его английскому языку, а теперь дошло время и до музыки.

В социальной сети Регина опубликовала видео, снятое ее мужем - певцом Владом Топаловым. Отец семейства запечатлел, как мать с сыном в четыре руки играют на синтезаторе.

«Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает)», - подписала пост Регина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Когда родители - музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке»,

«В такой музыкальной семье малыш обязательно станет супер звездой. полюбит музыку и танцы и в скором времени займет 1е место на Евровидение»,

«Счастья вам безграничного ! Обожаем вас», - написали множество комментариев поклонники пары Влада и Регины.

Однако многие подписчики отметили, что родители «страдают ерундой», с младенчества занимаясь с ребенком иностранными языками и другими подобными вещами.

«Что то рановато такими вопросами задаваться) хотя бы до года! Наслаждайтесь, воспитывать и ломать голову как правильно еще успеете, малышу пока нужны мама папа и их любовь», - отметили противники педагогики Регины.

Напомним, на прошлой неделе Регина раскрыла некоторые секреты подготовки к свадьбе. Она рассказала, что выбирает самое красивое платье невесты, и попросила совета у подписчиков – на каком именно остановить свой выбор.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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