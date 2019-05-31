«Выбираю самое красивое платье»: Регина Тодоренко раскрыла секреты подготовки к свадьбе

«Да, это я готовлюсь к супер-важному событию. Когда в последний раз я «слезла с пальмы», влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие началось 25го октября (в день рождения @vladtopalovofficial ), мы душевно посидели всей семьей , отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла , вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, «лишняя трата денег», - так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой.

Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой @alina_topalova об организации свадебной вечеринки, потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ. И вот сижу я в @edem.official выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали!», - написала Регина в микроблоге (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).