logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Выбираю самое красивое платье»: Регина Тодоренко раскрыла секреты подготовки к свадьбе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Регина Тодоренко в Каннах, 2017 год

Фото: Picture Alliance
Телеведущая призналась, что на празднике настоял муж.

Регина Тодоренко и Влад Топалов летом сыграют свадьбу – большую, шумную, настоящую. Артисты расписались в октябре 2018 года за несколько недель до рождения сына. Тогда о торжестве они даже не думали – Регина готовилась к появлению первенца.

Теперь супруги решили устроить праздник, и Регина с головой окунулась в подготовку к дню, о котором она всегда мечтала. Подписчикам в Instagram она раскрыла секреты предсвадебной суеты.

«Да, это я готовлюсь к супер-важному событию. Когда в последний раз я «слезла с пальмы», влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие началось 25го октября (в день рождения @vladtopalovofficial ), мы душевно посидели всей семьей , отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла , вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, «лишняя трата денег», - так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой.

Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой @alina_topalova об организации свадебной вечеринки, потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ. И вот сижу я в @edem.official выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали!», - написала Регина в микроблоге (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Она также спросила у подписчиков, какое платье ей лучше выбрать: пышное, как у Белоснежки, сексуальное в обтяжку и с декольте, ретро-платье с вуалью в стиле Гетсби или платье-сарафан, как у Джульетты.

Большинство подписчиков ответило, что нужно выбирать пышное платье, как у Белоснежки, чтобы почувствовать себя принцессой. Ведь такой важный день случается раз в жизни. «В остальных можно просто на мероприятия ходить», - резюмировали поклонники Регины Тодоренко.

А вы как думаете: какое платье ей лучше выбрать?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...