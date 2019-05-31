«Выбираю самое красивое платье»: Регина Тодоренко раскрыла секреты подготовки к свадьбе

Регина Тодоренко и Влад Топалов летом сыграют свадьбу – большую, шумную, настоящую. Артисты расписались в октябре 2018 года за несколько недель до рождения сына. Тогда о торжестве они даже не думали – Регина готовилась к появлению первенца.
Теперь супруги решили устроить праздник, и Регина с головой окунулась в подготовку к дню, о котором она всегда мечтала. Подписчикам в Instagram она раскрыла секреты предсвадебной суеты.
«Да, это я готовлюсь к супер-важному событию. Когда в последний раз я «слезла с пальмы», влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие началось 25го октября (в день рождения @vladtopalovofficial ), мы душевно посидели всей семьей , отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла , вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, «лишняя трата денег», - так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой.
Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой @alina_topalova об организации свадебной вечеринки, потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ. И вот сижу я в @edem.official выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали!», - написала Регина в микроблоге (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Она также спросила у подписчиков, какое платье ей лучше выбрать: пышное, как у Белоснежки, сексуальное в обтяжку и с декольте, ретро-платье с вуалью в стиле Гетсби или платье-сарафан, как у Джульетты.
Большинство подписчиков ответило, что нужно выбирать пышное платье, как у Белоснежки, чтобы почувствовать себя принцессой. Ведь такой важный день случается раз в жизни. «В остальных можно просто на мероприятия ходить», - резюмировали поклонники Регины Тодоренко.
А вы как думаете: какое платье ей лучше выбрать?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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