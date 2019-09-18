«Умница, куколка, депутат»: поклонники Леры Кудрявцевой в восторге от ее милой и усидчивой дочери

13 августа прошлого года телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями. После того, как маленькой Маше исполнился год, родители стали показывать в блогах ее личико. Фото и видео, которыми поделилась сегодня звездная мама, вызвали массу восторгов у ее поклонников.
На фото девочка запечатлена в забавной шапочке, а на видео — играет с морковками. Менее чем за час пост набрал почти 50 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев.
«Какая она у Вас красавица и умница. Вся в Маму», «Папина принцесса», «Куколка мамина и папина», «Арбузинка Шладенькая», «Прекрасный маленький "агроном"», «Такая усидчивость», «Депутат будет точно», — обсуждают растроганные подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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