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«Умница, куколка, депутат»: поклонники Леры Кудрявцевой в восторге от ее милой и усидчивой дочери

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева показала, как ее годовалая дочь занимается «развивашками».

13 августа прошлого года телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями. После того, как маленькой Маше исполнился год, родители стали показывать в блогах ее личико. Фото и видео, которыми поделилась сегодня звездная мама, вызвали массу восторгов у ее поклонников.

На фото девочка запечатлена в забавной шапочке, а на видео — играет с морковками. Менее чем за час пост набрал почти 50 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев.

«Какая она у Вас красавица и умница. Вся в Маму», «Папина принцесса», «Куколка мамина и папина», «Арбузинка Шладенькая», «Прекрасный маленький "агроном"», «Такая усидчивость», «Депутат будет точно», — обсуждают растроганные подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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