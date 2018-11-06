«Улетим далеко»: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали о планах на зиму

Пока Максим Галкин находится на гастролях, дети и любимая супруга ждут его дома. Сегодня Алла Борисовна поделилась забавными видеороликами из жизни Лизы и Гарри.
В одном дети признаются, что планируют сесть на самолет и «улететь далеко». Причем семейный Гарри планирует лететь к папе, а самостоятельная Лиза хочет попутешествовать одной.
«Пока самолетики игрушечные, Слава Богу. Далеко не улетят», — смеется Алла Пугачева.
В другом видео звездная мама показала, что любят малыши. Гарри с удовольствием уплетает бутерброд с докторской колбасой, а Лиза — йогурт. Сладости — халву и конфеты «Левушка» и «Аленка» — в семье Примадонны любят все.
Фото и видео: instagram