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«Улетим далеко»: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали о планах на зиму

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Лиза и Гарри Галкины не хотят зимовать в фамильном замке и скучают по папе.

Пока Максим Галкин находится на гастролях, дети и любимая супруга ждут его дома. Сегодня Алла Борисовна поделилась забавными видеороликами из жизни Лизы и Гарри.

В одном дети признаются, что планируют сесть на самолет и «улететь далеко». Причем семейный Гарри планирует лететь к папе, а самостоятельная Лиза хочет попутешествовать одной.

«Пока самолетики игрушечные, Слава Богу. Далеко не улетят», — смеется Алла Пугачева.

В другом видео звездная мама показала, что любят малыши. Гарри с удовольствием уплетает бутерброд с докторской колбасой, а Лиза — йогурт. Сладости — халву и конфеты «Левушка» и «Аленка» — в семье Примадонны любят все.

Фото и видео: instagram

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