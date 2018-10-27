Максим Галкин поделился подробностями «жизни гастролера»

«Максим одуреть!!! Начинаешь верить в то, что есть на этой планете просто счастливые люди!», «Такой молодой и такой не по годам мудрый Максим. Лучше деревни нет ничего, какой там еще 5*** отель?)», «Молодец, Максим! Воздух свежий, езда на велосипеде, для здоровья полезно, зачем Вам пятизвездочный отель», «Ну и Здорово, что гуси и овцы рядом. Весело зато», «Какой Вы классный, Максим! А гуси обязательно ответят!!!!», «Правильно, Максим, не надо отрываться от своей реальности!», «Всё правильно! Какой может быть отдых в отеле. Немецкая деревня самое то!!!» — восхищаются Галкиным подписчики.

Фото: instagram