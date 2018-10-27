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Максим Галкин поделился подробностями «жизни гастролера»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Шоумен опубликовал забавное видео в своем Instagram.

42-летний Максим Галкин в данный момент находится на гастролях в Германии. Шоумен поделился с подписчиками, как проходит его гастрольная жизнь. В минутном видеоролике, опубликованном в Instagram, Максим едет на велосипеде и показывает, где остановился.

«Максим одуреть!!! Начинаешь верить в то, что есть на этой планете просто счастливые люди!», «Такой молодой и такой не по годам мудрый Максим. Лучше деревни нет ничего, какой там еще 5*** отель?)», «Молодец, Максим! Воздух свежий, езда на велосипеде, для здоровья полезно, зачем Вам пятизвездочный отель», «Ну и Здорово, что гуси и овцы рядом. Весело зато», «Какой Вы классный, Максим! А гуси обязательно ответят!!!!», «Правильно, Максим, не надо отрываться от своей реальности!», «Всё правильно! Какой может быть отдых в отеле. Немецкая деревня самое то!!!» — восхищаются Галкиным подписчики.

Фото: instagram

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