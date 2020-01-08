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«Учится петь как мама»: МакSим показала трогательное видео с красавицей-дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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МакSим

Фото: Instagram МакSим

Видео с младшей дочерью 36-летней певицы МакSим растрогало ее поклонников.

Долгое время певица МакSим скрывала лицо младшей дочери, да и по сей день ее фото и видео довольно редки в ее блоге. Видео, в котором малышка поет зимнюю песенку, очаровало поклонников артистки.

«Какая хорошенькая», «Мамина доча», «Невероятно красивая доча», «Ребенок вылитый папа», «На папу очень похожа», «Мне одной кажется что она очень похожа на Максим?», «Мамины глазки», «В ее глазах я вижу Марину», «Глазки то мамины — чистые», «У Машеньки такой взрослый особенный пронзительный взгляд», «Марина, тебе только рожать и рожать!)) Прекрасные детки», «Принцесса дочка твоя», «Вся в маму. Удачи вам и прекрасного настроения», — комментируют восхищенные подписчики.

«Классно поет, есть в кого, в маму», «Певицей будет», «Ого какая певица», «Учится петь как мама», «Молодец Машуля! Прекрасное исполнение! С праздником тебя зайчик а также маму и сестренку», «Боже, ну чудо просто! Умничка! Вся в маму», — обсуждают они способности девочки.

Фото и видео: instagram

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