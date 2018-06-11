«У ребенка каникулы, пусть красится»: Татьяна Буланова прокомментировала экстравагантные эксперименты младшего сына

Необычная внешность старшего сына популярной певицы Татьяны Булановой, появившегося пару недель назад в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», взволновала Сеть. 25-летний Александр продемонстрировал яркую челку, не свойственную ребятам его возраста. Можно представить, как удивились бы зрители, зайди в студию младший сын артистки.

На днях 11-летний Никита рассказал журналистам о своем необычном увлечении: парень вовсю экспериментирует со внешностью и ограничивают его лишь школьные правила.

«Нравятся стиль и песни певца Элджея. Мама не против изменений. Спокойно могу попросить записать меня в салон, где и покрасят, и стрижку сделают, как скажу», — похвастался парень в беседе со «СтарХитом».

«Каким Никита только не был — белым, с красными полосками по бокам. Он берет пример со старшего брата. Тот тоже экспериментирует с прической! Честно, прошу его волосы не портить. Но сейчас у ребенка каникулы, пусть красится», — прокомментировала звездная мама.

Подобные эксперименты понравились бы не всем мамам. Но, пожалуй, нет ни одной женщины, равнодушной к кулинарным талантам своих мужчин.