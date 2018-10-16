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«У меня все прекрасно»: Дмитрий Тарасов прокомментировал скандал с алиментами и показал нежное фото новой семьи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дмитрия Тарасова

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Дмитрий Тарасов утверждает, что бывшая жена препятствует его общению со старшей дочерью.

Последние несколько дней Сеть обсуждает скандал, возникший вокруг молодой семьи Дмитрия Тарасова. Бывшая жена футболиста Оксана Пономаренко подала на него в суд с намерением взыскать многомиллионную сумму в качестве алиментов, которые спортсмен задолжал их общей дочери. Мужчина пытался оспорить иск, но это ни к чему не привело. В его защиту высказалась нынешняя супруга Анастасия Костенко. Несколько часов назад звездный отец опубликовал обращение к подписчикам, обрушившихся на него с упреками в недостойном поведении.

«Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил — не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно», — написал футболист, опубликовав нежное семейное фото.

Дмитрий отметил, что бывшая супруга не дает ему общаться с девятилетней дочерью. «Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребенком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя», — подчеркнул он.

Действительно, в последнее время в блоге футболиста можно увидеть массу фотографий новой семьи, под которыми он благодарит молодую жену за счастье, которое она ему подарила. Фотографии с 9-летней дочерью Ангелиной появляются крайне редко, что не нравится некоторым комментаторам.

«Попрошу Вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый Вам человек, о вымышленной ситуации которого Вы знаете исключительно из желтых сми. У меня все прекрасно и Вам желаю того же: гармонии, любви и успехов», — подытожил спортсмен.

Фото: instagram

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