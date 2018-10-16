«У меня все прекрасно»: Дмитрий Тарасов прокомментировал скандал с алиментами и показал нежное фото новой семьи

Последние несколько дней Сеть обсуждает скандал, возникший вокруг молодой семьи Дмитрия Тарасова. Бывшая жена футболиста Оксана Пономаренко подала на него в суд с намерением взыскать многомиллионную сумму в качестве алиментов, которые спортсмен задолжал их общей дочери. Мужчина пытался оспорить иск, но это ни к чему не привело. В его защиту высказалась нынешняя супруга Анастасия Костенко. Несколько часов назад звездный отец опубликовал обращение к подписчикам, обрушившихся на него с упреками в недостойном поведении.
«Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил — не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно», — написал футболист, опубликовав нежное семейное фото.
Дмитрий отметил, что бывшая супруга не дает ему общаться с девятилетней дочерью. «Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребенком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя», — подчеркнул он.
Действительно, в последнее время в блоге футболиста можно увидеть массу фотографий новой семьи, под которыми он благодарит молодую жену за счастье, которое она ему подарила. Фотографии с 9-летней дочерью Ангелиной появляются крайне редко, что не нравится некоторым комментаторам.
«Попрошу Вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый Вам человек, о вымышленной ситуации которого Вы знаете исключительно из желтых сми. У меня все прекрасно и Вам желаю того же: гармонии, любви и успехов», — подытожил спортсмен.
Фото: instagram