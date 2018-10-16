«Мы не должны страдать»: Анастасия Костенко защитила мужа от нападок бывшей супруги

На днях семейную идиллию Дмитрия и Анастасии Тарасовых нарушил очередной скандал. Первая супруга футболиста Оксана Пономаренко, которая воспитывает их общую 9-летнюю дочь Ангелину, внезапно подала на экс-мужа в суд, требуя более 15 миллионов рублей невыплаченных алиментов. Дмитрий уже прокомментировал информацию, опровергнув все обвинения, а на днях свое мнение высказала и его нынешняя супруга Анастасия Костенко.
На фразу подписчика в своем Instagram «Весь инстаграмм пестрит неприятной новостью о вашем муже, а у вас настроение супер» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.) модель ответила: «Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду, но от этого мы же не должны страдать».
Напомним, Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко развелись в 2011 году (а уже в следующем он женился на Ольге Бузовой). Оксана активно ведет свой микроблог, в котором рассказывает о путешествиях вместе с дочкой и об успехах девочки в детском модельном бизнесе. «Ангелина — первостепенный и основополагающий «проект» в моей жизни, каждодневно все силы и эмоции я с огромным удовольствием вкладываю в её разностороннее развитие, — писала Оксана в своем блоге 3 апреля. — P.S. Предугадывая часто задаваемый вопрос, отвечу: да, Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери».
Фото и видео: Instagram