«Мы не должны страдать»: Анастасия Костенко защитила мужа от нападок бывшей супруги

На днях семейную идиллию Дмитрия и Анастасии Тарасовых нарушил очередной скандал. Первая супруга футболиста Оксана Пономаренко, которая воспитывает их общую 9-летнюю дочь Ангелину, внезапно подала на экс-мужа в суд, требуя более 15 миллионов рублей невыплаченных алиментов. Дмитрий уже прокомментировал информацию, опровергнув все обвинения, а на днях свое мнение высказала и его нынешняя супруга Анастасия Костенко.

На фразу подписчика в своем Instagram «Весь инстаграмм пестрит неприятной новостью о вашем муже, а у вас настроение супер» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.) модель ответила: «Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду, но от этого мы же не должны страдать».