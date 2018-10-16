logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы не должны страдать»: Анастасия Костенко защитила мужа от нападок бывшей супруги

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
24-летняя Анастасия Костенко высказалась по поводу судебного иска против ее мужа Дмитрия Тарасова, который подала первая жена футболиста Оксана Пономаренко. Женщина требует от Дмитрия баснословную сумму якобы невыплаченных алиментов.

На днях семейную идиллию Дмитрия и Анастасии Тарасовых нарушил очередной скандал. Первая супруга футболиста Оксана Пономаренко, которая воспитывает их общую 9-летнюю дочь Ангелину, внезапно подала на экс-мужа в суд, требуя более 15 миллионов рублей невыплаченных алиментов. Дмитрий уже прокомментировал информацию, опровергнув все обвинения, а на днях свое мнение высказала и его нынешняя супруга Анастасия Костенко.

На фразу подписчика в своем Instagram «Весь инстаграмм пестрит неприятной новостью о вашем муже, а у вас настроение супер» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.) модель ответила: «Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду, но от этого мы же не должны страдать».

Напомним, Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко развелись в 2011 году (а уже в следующем он женился на Ольге Бузовой). Оксана активно ведет свой микроблог, в котором рассказывает о путешествиях вместе с дочкой и об успехах девочки в детском модельном бизнесе. «Ангелина — первостепенный и основополагающий «проект» в моей жизни, каждодневно все силы и эмоции я с огромным удовольствием вкладываю в её разностороннее развитие, — писала Оксана в своем блоге 3 апреля. — P.S. Предугадывая часто задаваемый вопрос, отвечу: да, Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери».

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая
«Чем полезнее пища, тем она дешевле»: Екатерина Андреева рассказала, что у нее в холодильнике