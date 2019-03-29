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«У меня получился хороший мужчина»: Анна Седокова гордится воспитанием своего сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова с сыном

Фото: Instagram Анны Седоковой
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36-летняя Анна Седокова показала трогательное видео с участием подросшего сына.

8 апреля 2017 года популярная певица Анна Седокова стала мамой в третий раз. Малыш Гектор растет настоящим мужчиной: помогает маме и сам выгуливает своего пса.

«Не знаю, может я, конечно, себе придумываю, но у меня получился хороший мужчина. Я надеюсь, что он подрастет и будет всегда девушкам помогать, будет внимательным и заботливым. Это же так ценно», — похвасталась мама мальчика.

«Сегодня мы гуляли на презентации своей любимой марки одежды. Гектору подарили дорогу с машинками и он ее сознательно нес всю дорогу, а потом я с няней ее собирала. Часа 4. Вот вы меня спросите, в какие моменты я скучаю по замужеству? Вот в эти. Очень сложно девушкам гоночные трассы собирать», — поделилась она.

У Гектора две старшие сестры — 14-летняя Алина Белькевич и 7-летняя Моника Чернявская. Раньше Анна Седокова часто делилась счастливыми снимками, на которых были запечатлены все ее дети, но в последнее время фотографии Моники запрещает публиковать ее отец, который решил претендовать на право опеки над ней.

Больше информации об Анне Седоковой и ее семье ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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