«У меня получился хороший мужчина»: Анна Седокова гордится воспитанием своего сына

8 апреля 2017 года популярная певица Анна Седокова стала мамой в третий раз. Малыш Гектор растет настоящим мужчиной: помогает маме и сам выгуливает своего пса.
«Не знаю, может я, конечно, себе придумываю, но у меня получился хороший мужчина. Я надеюсь, что он подрастет и будет всегда девушкам помогать, будет внимательным и заботливым. Это же так ценно», — похвасталась мама мальчика.
«Сегодня мы гуляли на презентации своей любимой марки одежды. Гектору подарили дорогу с машинками и он ее сознательно нес всю дорогу, а потом я с няней ее собирала. Часа 4. Вот вы меня спросите, в какие моменты я скучаю по замужеству? Вот в эти. Очень сложно девушкам гоночные трассы собирать», — поделилась она.
У Гектора две старшие сестры — 14-летняя Алина Белькевич и 7-летняя Моника Чернявская. Раньше Анна Седокова часто делилась счастливыми снимками, на которых были запечатлены все ее дети, но в последнее время фотографии Моники запрещает публиковать ее отец, который решил претендовать на право опеки над ней.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram