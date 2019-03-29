«У меня получился хороший мужчина»: Анна Седокова гордится воспитанием своего сына

8 апреля 2017 года популярная певица Анна Седокова стала мамой в третий раз. Малыш Гектор растет настоящим мужчиной: помогает маме и сам выгуливает своего пса.

«Не знаю, может я, конечно, себе придумываю, но у меня получился хороший мужчина. Я надеюсь, что он подрастет и будет всегда девушкам помогать, будет внимательным и заботливым. Это же так ценно», — похвасталась мама мальчика.