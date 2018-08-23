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Анна Седокова впервые за долгое время воссоединилась с младшей дочкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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35-летняя Анна Седокова смогла забрать дочь Монику в отпуск в Грецию. Мама и девочка давно не виделись из-за судебных тяжб.

Сейчас Анна Седокова и ее экс-супруг Максим Чернявский все еще находятся в процессе раздела опеки над 7-летней дочерью Моникой. Но на днях Максим все же уступил экс-жене и позволил забрать девочку в отпуск в Грецию, откуда Анна выложила долгожданный снимок со всеми тремя детьми.

Правда, через некоторое время фото все же было удалено — по договоренности с Максимом и его родными Анне запрещено публиковать снимки Моники в Сети.

Возможно, такое настроение Чернявского связано с тем, что недавно он стал отцом во второй раз — его новая возлюбленная, модель Дарья Сидорова, родила дочь. Бизнесмен не рассказал фанатам ни о появлении малышки на свет, ни даже о беременности Даши. Сама модель удалила свой микроблог, чтобы никто не догадался о ее интересном положении. Но информация все равно просочилась в Сеть благодаря ближайшему окружению семейства.

Фото: Instagram

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