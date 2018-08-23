Анна Седокова впервые за долгое время воссоединилась с младшей дочкой

Возможно, такое настроение Чернявского связано с тем, что недавно он стал отцом во второй раз — его новая возлюбленная, модель Дарья Сидорова, родила дочь. Бизнесмен не рассказал фанатам ни о появлении малышки на свет, ни даже о беременности Даши. Сама модель удалила свой микроблог, чтобы никто не догадался о ее интересном положении. Но информация все равно просочилась в Сеть благодаря ближайшему окружению семейства.

Фото: Instagram