«У меня не два, а три ребенка»: потерявшая дочь Эвелина Бледанс узнала результаты ДНК-теста

Актриса Эвелина Бледанс — мать двоих детей. Ее старший сын живет заграницей, пока актриса занимается воспитанием младшего «солнечного» мальчика. Сегодня в эфире шоу Андрея Малахова женщина рассказала: в молодости она была беременна девочкой, судьба которой ей неизвестна.

Эвелина Бледанс и ее бывший муж Юрий Стыцковский ожидали первенца, но в их жизни случилась трагедия. Беременная женщина гуляла в одном из парков Ялты, куда она уехала навестить родителей. «Я всегда боялась идти через этот парк, но почему-то считала, что женщина, которая идет с большим животом, по определению не может быть объектом каких-либо домогательств или нападений. Я даже не могла предположить, что произойдет то, что произошло», — рассказала она. Эвелине удалось отбиться от насильника, но из-за нервного потрясения у нее начались преждевременные роды. В больнице паре сообщили, что девочка умерла. Ни отец, ни мать не видели тела младенца, но даже это не спасло их брак. Спустя некоторое время Эвелина поняла: ее дочь могли украсть.

Актриса решилась рассказать об этой трагедии после того, как в редакцию шоу «Прямой эфир» позвонила 26-летняя Анна Попова из Томска. Девушка выросла в детском доме. Туда ее отдали в трехлетнем возрасте: папа умер, мама же пропала без вести. Сейчас у Ани своя семья — молодой человек и дочь. Красавица-брюнетка могла бы стать предметом для гордости своих родителей: она работает фитнес-тренером, зарабатывает около ста тысяч рублей, которых ей хватает и на жилье, и на путешествия.

«Когда я выпустилась из детского дома, одна сотрудница призналась в том, что на самом деле моя мама — Эвелина Бледанс», — сообщила Анна.

Однако результаты ДНК-теста, которые огласили в студии, оказались отрицательными.

Фото: instagram