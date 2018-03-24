«Гламурный Коля»: Эвелина Бледанс показала взрослого сына

«Прикольные», «Какой модный парень», «Гламурный Коля!», «Веселенький, позитивненький», «И гримировать не надо, сразу в маски шоу», «Креативненько», «Сынок красавчик», «Очень похож на маму», «Очень похожи)) как брат и сестра)», «Яркий!!!!», «Похожи», «Стильный парнишка», «Очень классный сынок! Есть в кого)», «Эвелина, иногда я завидую современной молодежи. Они не боятся быть яркими», «У яркой мамы яркий сын. Хорошо смотритесь», — комментируют фолловеры.

Некоторые из подписчиков были удивлены тем, что у Эвелины есть такой взрослый сын. Мальчик родился в Одессе, в основном его воспитанием занимались родители актрисы и ее сестра Майя. Едва Коле исполнился месяц, она вернулась на съемки «Масок-шоу». Некоторое время Бледанс не общалась с сыном, по его инициативе. Теперь все обиды, можно надеяться, в прошлом.

Фото: instagram