Тяжелый плод и инвалидная коляска: Анастасия Решетова рассказала о мучительных родах и отказе делать «кесарево»
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Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Чуть больше месяца назад, 16 октября, у рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой родился сын Ратмир. Однако за счастливыми фотографиями из родильного дома скрывалось немало боли.
«Мы думали это начнется раньше предположительной даты родов, ну или хотя бы в этот день — 13 октября. Когда уже и ПДР прошла, то я начала волноваться. Это нормально в данной ситуации. Представьте, все близкие, знакомые и еще тысячи людей в интернете постоянно спрашивают как мои дела и когда же уже все произойдет. А тем временем 14 и 15 ого числа я уже почти неподвижна из-за тяжести ребенка. Он опустился настолько низко, что я еле передвигалась и в роддоме мне уже предлагали инвалидную коляску», — рассказала Анастасия Решетова.
«По УЗИ вес ребенка зашкаливал за 4 кг. и я начала опасаться того, что если он не родится в ближ неделю, то придется делать кесарево сечение. Этого я прям очень не хотела. За неделю врач осматривал меня несколько раз и каждый раз я слышала что шейка не готова к родам. Надо ждать. После этого наше волнение естественно нарастало, я мечтала поскорее родить и увидеть своего малыша. Встал разговор о индукции чтобы спровоцировать роды, на 41 й неделе это уже разрешено. Но мне хотелось чтобы это произошло естественным путем, чтобы сыночек сам выбрал день когда ему нужно появиться на свет», — пояснила молодая мама.
«В итоге я собралась с мыслями и успокоилась, настраивала себя на правильную волну. Начала ходить по коридорам через боль, и ходила достаточно много. Обращалась к малышу и говорила, что ему правда пора бы уже показаться этому миру)) И вот почти полночь, у меня отошли воды. И я начала чувствовать настоящие схватки. До этого несколько дней были тренировочные, я каждый раз думала что это «оно» , но мне сказали что настоящие схватки не спутаешь ни с чем) Это точно! Как я была счастлива», — поделилась модель.
«Пофиг что очень больно) Я наконец -то в родильной, любимка держит меня за руку и я понимаю что через несколько часов я увижу сына. Все началось ночью, я естественно не успела поспать, но и не до этого было если честно !) Все подробности мы опустим) Спустя 18 часов родового процесса с последними лучами солнца он появился на свет. Счастье. Космос...», — подытожила она.
Фото и видео: instagram
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