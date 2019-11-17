Тяжелый плод и инвалидная коляска: Анастасия Решетова рассказала о мучительных родах и отказе делать «кесарево»

Чуть больше месяца назад, 16 октября, у рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой родился сын Ратмир. Однако за счастливыми фотографиями из родильного дома скрывалось немало боли.

«Мы думали это начнется раньше предположительной даты родов, ну или хотя бы в этот день — 13 октября. Когда уже и ПДР прошла, то я начала волноваться. Это нормально в данной ситуации. Представьте, все близкие, знакомые и еще тысячи людей в интернете постоянно спрашивают как мои дела и когда же уже все произойдет. А тем временем 14 и 15 ого числа я уже почти неподвижна из-за тяжести ребенка. Он опустился настолько низко, что я еле передвигалась и в роддоме мне уже предлагали инвалидную коляску», — рассказала Анастасия Решетова.

«По УЗИ вес ребенка зашкаливал за 4 кг. и я начала опасаться того, что если он не родится в ближ неделю, то придется делать кесарево сечение. Этого я прям очень не хотела. За неделю врач осматривал меня несколько раз и каждый раз я слышала что шейка не готова к родам. Надо ждать. После этого наше волнение естественно нарастало, я мечтала поскорее родить и увидеть своего малыша. Встал разговор о индукции чтобы спровоцировать роды, на 41 й неделе это уже разрешено. Но мне хотелось чтобы это произошло естественным путем, чтобы сыночек сам выбрал день когда ему нужно появиться на свет», — пояснила молодая мама.