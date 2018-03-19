Тимати устроил «взрослый» праздник для четырехлетней дочери

Очаровательная Алиса Юнусова, дочь музыканта Тимати и модели Алены Шишковой, развита не по годам. Ее бабушка, которая отвечает за воспитание малышки, прилагает массу усилий, чтобы воспитать незаурядную личность, папа тоже принимает в этом активное участие. У малышки есть все — и даже бойфренд: недавно они устроили романтическую фотосессию. Сегодня Алиса отпраздновала свой четвертый день рождения.

«Сегодня Алисе Тимуровне исполнилось 4 года!!! Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34)) конечно баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой !!! Спасибо @simona280 за бесценный вклад в воспитание и @missalena.92 за такой подарок судьбы», — написал звездный папа в блоге.