Тимати устроил «взрослый» праздник для четырехлетней дочери
Очаровательная Алиса Юнусова, дочь музыканта Тимати и модели Алены Шишковой, развита не по годам. Ее бабушка, которая отвечает за воспитание малышки, прилагает массу усилий, чтобы воспитать незаурядную личность, папа тоже принимает в этом активное участие. У малышки есть все — и даже бойфренд: недавно они устроили романтическую фотосессию. Сегодня Алиса отпраздновала свой четвертый день рождения.
«Сегодня Алисе Тимуровне исполнилось 4 года!!! Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34)) конечно баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой !!! Спасибо @simona280 за бесценный вклад в воспитание и @missalena.92 за такой подарок судьбы», — написал звездный папа в блоге.
Праздник, который мужчина устроил для своей малышки, вполне можно назвать одним из самых необычных детских дней рождения. Он арендовал Пушкинский музей, куда позвал друзей Алисы. Аниматоры развлекали детей и взрослых, сотрудники рассказывали интересные истории, дети слушали классическую музыку в исполнении живого оркестра.
Выступила и сама виновница торжества, она танцевала — вместе с бойфрендом, разумеется.
Бабушка отметила этот день трогательным видеороликом и признанием:
На тот момент я уже жила своей жизнью: путешествовала, танцевала, училась, снова искала себя... Дети выросли и больше не нуждались во мне... Уже подумывала, а не ввязаться ли в новую семейную историю и вдруг, как торнадо среди полного штиля в мою обыденность ворвалась эта девочка! Жизнь в очередной раз расставила приоритеты и задала новый вектор!))) Я без сомнения сделала выбор, да собственно и выбора - то не было))) Что может почувствовать женщина, когда на её руках оказалась маленькая копия сына?! Только одно- безграничную Любовь!!! Благодаря тебе Кроха,четыре года я чувствую свою нужность и нахожу себе занятие!😂😅 Пусть мне будет отпущено побольше времени, у нас с тобой впереди столько интересного!🙏 Будь здорова, умна и счастлива! С Днём Рождения, моя Любимица!!!🙌❤️
Фото: instagram