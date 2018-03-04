Четырехлетняя дочь Тимати с бойфрендом устроили романтическую фотосессию

Современные дети развиваются очень быстро. Дочь известного музыканта Тимати отпразднует свое четырехлетие 19 марта, но уже сейчас у нее есть кавалер. Родители не запрещают малышке играть в отношения. Малыши фотографируются в компании, но держатся рядом. Романтические фотоснимки — как у взрослых — у них тоже уже есть.

«Недавно от одной мамы я услышала возмущенное высказывание о том, что в четырехлетнем возрасте недопустим и невозможен интерес к противоположному полу!.. Я очень удивилась... как так?! Конечно возможен и допустим! Они дети, но им присущи все взрослые чувства! Не хочется писать банальные и очевидные вещи, достаточно просто взглянуть на фотографии. Как же это светло и невинно, как искренне и по-человечески! Любуюсь нашими такими уже взрослыми малышами», — написала сегодня мама Тимати в блоге.