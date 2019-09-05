Татьяна Навка показала, как поздравила младшую дочь с днем рождения: «Не могу не поделиться с вами кусочком нашего сказочного праздника»

«Не могу не поделиться с вами кусочком нашего сказочного праздника!!! Так хочется, чтобы детство и вера в сказку, у нашего маленького ангела, нашей Надежды, продлилось, как можно дольше!!! Поэтому мы всей семьей приложили максимум усилий, чтобы создать и воплотить в реальность одну из любимых сказок Надюши "Аладдин"! Волшебная атмосфера, сказочные герои, всеми любимые детские вкусняшки, игры, музыка и наши замечательные друзья — все это было незабываемо!!! Спасибо всем, кто был с нами в этот вечер и разделил частичку восточного волшебства», — написала она.