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Звездные гости и любимые герои: Татьяна Навка с размахом отметила пятилетие дочери

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мартин Киркоров, Надежда Пескова, Алла-Виктория Киркорова, Саша Плющенко

Фото: Instagram Саши Плющенко

21 августа младшей дочери фигуристки исполнилось пять лет.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков стали родителями 21 августа 2014 года, а в минувшую субботу супруги устроили пышный праздник в честь первого юбилея дочки Нади. Мероприятие прошло в популярном среди звезд гольф-клубе в Подмосковье. Темой детского праздника стал любимый мультфильм именинницы «Аладдин». Звездных гостей развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильма, а многоярусный торт в виде восточных подушек был украшен фигуркой красавицы-принцессы Жасмин.

Торт для Надежды Песковой

Фото: Instagram Светланы Ермоловой

Яркие костюмы, танцоры, веселые развлечения, попугаи и живой львенок — этот праздник Надя запомнит надолго.

В блоге сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши появились несколько фотографий с дня рождения Нади Песковой: «На первом юбилее у малышки Наденьки Песковой @tatiana_navka с моими друзьями Аллочкой @allavictoriyakirkorova и Мартином @martinkirkorov Будь счастлива, дорогая Надюша, и пусть исполняются все твои мечты. Спасибо за увлекательный праздник».

Алика Смехова, Эмма и Элла Салимовы, Светлана Ермолова в своих Instagram также показали, как проходил праздник.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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