Звездные гости и любимые герои: Татьяна Навка с размахом отметила пятилетие дочери

Татьяна Навка и Дмитрий Песков стали родителями 21 августа 2014 года, а в минувшую субботу супруги устроили пышный праздник в честь первого юбилея дочки Нади. Мероприятие прошло в популярном среди звезд гольф-клубе в Подмосковье. Темой детского праздника стал любимый мультфильм именинницы «Аладдин». Звездных гостей развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильма, а многоярусный торт в виде восточных подушек был украшен фигуркой красавицы-принцессы Жасмин.