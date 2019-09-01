Звездные гости и любимые герои: Татьяна Навка с размахом отметила пятилетие дочери

Татьяна Навка и Дмитрий Песков стали родителями 21 августа 2014 года, а в минувшую субботу супруги устроили пышный праздник в честь первого юбилея дочки Нади. Мероприятие прошло в популярном среди звезд гольф-клубе в Подмосковье. Темой детского праздника стал любимый мультфильм именинницы «Аладдин». Звездных гостей развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильма, а многоярусный торт в виде восточных подушек был украшен фигуркой красавицы-принцессы Жасмин.
Фото: Instagram Светланы Ермоловой
Яркие костюмы, танцоры, веселые развлечения, попугаи и живой львенок — этот праздник Надя запомнит надолго.
В блоге сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши появились несколько фотографий с дня рождения Нади Песковой: «На первом юбилее у малышки Наденьки Песковой @tatiana_navka с моими друзьями Аллочкой @allavictoriyakirkorova и Мартином @martinkirkorov Будь счастлива, дорогая Надюша, и пусть исполняются все твои мечты. Спасибо за увлекательный праздник».
Алика Смехова, Эмма и Элла Салимовы, Светлана Ермолова в своих Instagram также показали, как проходил праздник.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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