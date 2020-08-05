«Татушка» Лена Катина восхитила Сеть фото сына на обложке журнала: «Красавец в маму»
Фото: Instagram/@lenakatina
Экс-участница дуэта «t.A.T.u» Лена Катина вместе с пятилетним сыном Александром украсила обложку еженедельника «Телепрограмма». «Сашин дебют и его первая фотосессия)», — подписала певица опубликованную в блоге обложку издания.
В интервью изданию Лена призналась — ей не хочется, чтобы сын пошел в шоу-бизнес: «Саша хочет стать всем и сразу! И полицейским, и пожарным, и водителем, и машинистом, и артистом… Хочу, чтобы сын получил хорошее многогранное образование и впоследствии определился с профессией, которая была бы ему по душе и приносила стабильный доход. Поддержу сына, какой бы выбор он ни сделал, но искренне надеюсь, что это будет не шоу-бизнес».
«Лена, какая Вы красивая и естественная! Вместе с сыном светитесь, очень приятная фотография», «Сын красавец, весь в маму», «Он очень милый, я влюблена в него», «Красавчики», «Богиня красоты, Леночка. А сын красава, первая фотосессия, а он не переживает, держится молодцом», «Такие милые», — комментируют кадр из фотосессии фолловеры Катиной.
Напомним, Лена Катина родила сына от словенского музыканта Сашо Кузмановича, с которым развелась в 2019 году после шести лет брака. В свежем интервью экс-«татушка» рассказала, что поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем— «Мы с Сашо постоянно на связи, Саша с ним общается регулярно, я присылаю фото и видео. Тем более у нас есть сын, мы с ним отлично понимаем приоритеты — эмоции ребенка важнее всего». Лена надеется, что для полного счастья ей хочется встретить вторую половину и еще раз стать мамой.
Фото: Instagram/@lenakatina, Global Look Press
Видео: YouTube
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