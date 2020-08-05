«Татушка» Лена Катина восхитила Сеть фото сына на обложке журнала: «Красавец в маму»

«Лена, какая Вы красивая и естественная! Вместе с сыном светитесь, очень приятная фотография», «Сын красавец, весь в маму», «Он очень милый, я влюблена в него», «Красавчики», «Богиня красоты, Леночка. А сын красава, первая фотосессия, а он не переживает, держится молодцом», «Такие милые», — комментируют кадр из фотосессии фолловеры Катиной.

Напомним, Лена Катина родила сына от словенского музыканта Сашо Кузмановича, с которым развелась в 2019 году после шести лет брака. В свежем интервью экс-«татушка» рассказала, что поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем— «Мы с Сашо постоянно на связи, Саша с ним общается регулярно, я присылаю фото и видео. Тем более у нас есть сын, мы с ним отлично понимаем приоритеты — эмоции ребенка важнее всего». Лена надеется, что для полного счастья ей хочется встретить вторую половину и еще раз стать мамой.