«Такой взрослый мужчина»: поклонники присоединились к поздравлениям младшего сына Жасмин

Младший сын Жасмин Мирон 25 апреля отметил третий день рождения. Первыми его поздравили мама с папой и сестра. С утра мальчик получил много подарков, которые ждали его в украшенной шарами комнате.

Певица опубликовала в Instagram видео с этими трогательными моментами. «С днем рождения, наше счастье!!!! Все эмоции чуть позже, до сих пор все не могут отойти от стрижки Мирона!!», - написала Жасмин (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).