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«Такой взрослый мужчина»: поклонники присоединились к поздравлениям младшего сына Жасмин

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Первая стрижка Мирона

Фото: Instagram
Мальчику исполнилось три года.

Младший сын Жасмин Мирон 25 апреля отметил третий день рождения. Первыми его поздравили мама с папой и сестра. С утра мальчик получил много подарков, которые ждали его в украшенной шарами комнате.

Певица опубликовала в Instagram видео с этими трогательными моментами. «С днем рождения, наше счастье!!!! Все эмоции чуть позже, до сих пор все не могут отойти от стрижки Мирона!!», - написала Жасмин (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В день трехлетия Мирона подстригли в первый раз. Жасмин уже терпеливо объясняла подписчикам, почему не делала этого раньше. По традициям иудаизма, которых придерживается певица, первые годы жизни мальчиков не подстригают.

Подписчики присоединились к поздравлениям Мирончика и написали в его адрес много теплых слов и пожеланий. «Поздравляю вас. какой он классный», «Что б Мирона ножки ходили только по счастливой дорожке!!!!!!», «Он прекрасен! Сразу такой взрослый маленький мужчина!) С днем рождения сыночка! Крепкого здоровья и счастливого детства!!!», «Ах какой красавец!!! Еще красивее», «С днем рождения Мирошу! Пусть растет послушным, умным, здоровым и счастливым! Будем скучать по кудряшкам. Без них он даже как-то стал взрослее», - пожелали друзья и поклонники Жасмин.

У Жасмин и ее мужа предпринимателя Илана Шора растет еще и 7-летняя дочь Маргарита. Девочка уже делает первые шаги на сцене. Мама берет ее с собой на гастроли и называет маленькой звездочкой. От первого брака с Вячеславом Семендуевым у Жасмин есть 21-летний сын Михаил.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Anatoliy Lomochov/ Global look press

Видео: Instagram

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