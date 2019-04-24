«Это большое событие»: Жасмин рассказала, почему никогда не стригла младшего сына

25 апреля младший сын певицы Жасмин Мирон отметит третий день рождения. В этот день мальчика впервые подстригут и он расстанется со своими шикарными кудрями. Это произойдет в соответствии с традициями иудаизма.

Многие подписчики Жасмин не раз негативно высказывались по поводу прически Мирона: что мать делает из него девочку, растит в нем комплексы и не хочет вести сына в парикмахерскую. Певица стойко переносила нападки недоброжелателей.

«Мы с семьей в Кишиневе готовимся к 3-летию Мирончика, это не обычный день рождения, это будет большое событие, которое порадует всех, кто уже год советует мне «не делать из мальчика девочку». Итак (барабанная дробь) в день трехлетия мальчиков по нашим традициям можно, наконец, впервые в жизни постричь. Не представляете, как жалко расставаться с этими милыми кудряхами-антенками!!! Пока он еще со своей роскошной шевелюрой, так хочется сохранить побольше фоток, что, несмотря на нашу с ним простуду, устроили мини-фотосет на скорую руку», - написала счастливая мать в соцсетях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).