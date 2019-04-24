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«Это большое событие»: Жасмин рассказала, почему никогда не стригла младшего сына

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Жасмин с Маргаритой и Мироном

Фото: Instagram
Вся семья готовится к важному событию в жизни мальчика.

25 апреля младший сын певицы Жасмин Мирон отметит третий день рождения. В этот день мальчика впервые подстригут и он расстанется со своими шикарными кудрями. Это произойдет в соответствии с традициями иудаизма.

Многие подписчики Жасмин не раз негативно высказывались по поводу прически Мирона: что мать делает из него девочку, растит в нем комплексы и не хочет вести сына в парикмахерскую. Певица стойко переносила нападки недоброжелателей.

«Мы с семьей в Кишиневе готовимся к 3-летию Мирончика, это не обычный день рождения, это будет большое событие, которое порадует всех, кто уже год советует мне «не делать из мальчика девочку». Итак (барабанная дробь) в день трехлетия мальчиков по нашим традициям можно, наконец, впервые в жизни постричь. Не представляете, как жалко расставаться с этими милыми кудряхами-антенками!!! Пока он еще со своей роскошной шевелюрой, так хочется сохранить побольше фоток, что, несмотря на нашу с ним простуду, устроили мини-фотосет на скорую руку», - написала счастливая мать в соцсетях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Она пояснила, что в иудаизме волосы и мальчика, и мужчины — некая модель потока благословения небес. По старому еврейскому обычаю, мальчиков до трех лет не принято стричь. «Остригание длинных локонов младенчества помогает маленькому мальчику примерить на себя обязанности "большого". Он понимает, что вступает в новый этап жизни, во "взрослость", и новая стрижка помогает ему освоить новую роль», — терпеливо рассказывала Жасмин.

Певица также успокоила особо впечатлительных подписчиков: соблюдение традиции не делает из мальчика девочку. Он играет в машинки, а не в куклы. Он носит шортики и брючки, а не юбки. Много времени проводит с 21-летним братом, дедушкой и отцом. «Думаю, девочкой он становится только в головах нетерпимых людей, и к реальности их мысли не имеют никакого отношения», - заключила 41-летняя артистка.

Мирон и его 7-летняя сестра Маргарита родились в браке Жасмин и молдавского предпринимателя Илана Шора. У певицы также есть старший сын Михаил, которого она родила от первого мужа Вячеслава Семендуева.

Певица не раз говорила, что у Михаила и Илана, который старше пасынка всего на 10 лет, прекрасные отношения. Общается старший сын певицы и с родным отцом, который во всем помогает наследнику.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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