«Такой не предаст в любви»: Марина Газманова рассказала, как воспитать мужчину

«Основы всего этого закладываются примером отца в семье и в спортивных секциях. Спортивный дух закаляет мужской организм через мужские аскезы. Все это приводит мужчину к внутреннему развитию и духовности. На такого можно положиться в дружбе , он не предаст, соблазнившись удобствами. Такой не предаст в любви, он поможет своей женщине, разгрузив ее от излишней эмоциональности», — пояснила мать семейства.

«Аскеза — инструмент осознанного самоограничения, благодаря которому человек достигает нравственной, эмоциональной и телесной чистоты. Мужская аскеза воспитывается с детства с первым приходом в спортивную секцию. Своего сына я закаляла еще в животе, обливаясь ледяной водой. С первых дней рождения начала обливать его самого: бассейн, задержка дыхания под водой, динамическая гимнастика, сон на свежем воздухе даже зимой. Потом первые медали и награды за разные спортивные достижения: футбол, троеборье, горные лыжи, хоккей, регби, джиу-джитсу… Никогда не забуду, как малыш повышал свой болевой порог. После 12 лет был оторван от мамок и внимания прессы к нашей семье, отправлен в спортивную школу, где из скоростного "дрыща" футболиста, был выкован мощный регбист, сметающий своих противников. При этом выучил иностранный язык и стал крепким художником, сберег пальцы для карандаша в спортивных баталиях. Закалил характер строгой дисциплиной в школе. Звонок — не успел поесть, свободен ! Не успел во время взять свою одежду из школьной химчистки, твои любимые носки на здоровяке соседе. Или сам становишься здоровяком в тренажером зале, или вечным мальчиком на побегушках. Мамочки, чем быстрее вы поймёте, что мальчиков нужно воспитывать в аскетичных условиях, тем меньше будут жаловаться на мужей ваши дочери», — поделилась она опытом.