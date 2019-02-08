«Такая взрослая уже»: в Сети обсуждают видео с подросшей дочкой Полины Гагариной

«Самое милое, что я сегодня видела! Принцесса», «Миюша», «Ангелочек», «Какая же зайка», «Самостоятельная», «Парктроники на тележку нужны, милейшая барышня», «Такая взрослая уже малышка», «Такая Миюша большая», «Как же Миюша быстро выросла», «Боже, ммлаха. Как большая, с тележкой», «А казалось бы вот только родила Полина. Время летит», «Идеальный ребёнок,👍не интересны совершенно никакие красивые баночки😁Только ехать и только вперёд💪Вся в маму😋и в папу конечно», «Скоро вдвоем с мамой на шопинг будет ходить», — обсуждают подписчики.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram