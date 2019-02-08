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«Такая взрослая уже»: в Сети обсуждают видео с подросшей дочкой Полины Гагариной

Полуторагодовалая дочка Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова помогает родителям покупать продукты.

Почти два года назад в семье певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова родилась девочка, которую назвали Мией. Родители не показывают лица девочки, фото и видео с ее участием — тоже большая редкость. Сегодня отец поделился забавным роликом, который он снял в супермаркете. Малышка катит предназначенную для юных покупателей тележку, не обращая особого внимания на то, что стоит в витринах, периодически врезаясь в них.

«Маленькая помощница большого папы», — написал Дмитрий.

«Самое милое, что я сегодня видела! Принцесса», «Миюша», «Ангелочек», «Какая же зайка», «Самостоятельная», «Парктроники на тележку нужны, милейшая барышня», «Такая взрослая уже малышка», «Такая Миюша большая», «Как же Миюша быстро выросла», «Боже, ммлаха. Как большая, с тележкой», «А казалось бы вот только родила Полина. Время летит», «Идеальный ребёнок,👍не интересны совершенно никакие красивые баночки😁Только ехать и только вперёд💪Вся в маму😋и в папу конечно», «Скоро вдвоем с мамой на шопинг будет ходить», — обсуждают подписчики.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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