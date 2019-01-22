Покажи личико: Гагарина, Савичева, Нюша и другие звезды, которые скрывают своих детей

Полина Гагарина
Полина Гагарина не скрывает от поклонников и широкой общественности одиннадцатилетнего сына Андрея, а вот полуторогодовалую дочь Мию от супруга, фотографа Дмитрия Исхакова предпочитает не показывать. Певица часто публикует фотографии с малышкой в своем Instagram, но выбирает только те кадры, на которых не видно лица Мии.
Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук впервые стали родителями в октябре 2017 года — у супругов родилась дочь Амелия. За год, прошедший после рождения первенца, они опубликовали в соцсетях много фотографий малышки. Вот только на всех кадрах можно разглядеть только части тела Амелии, а лицо — нет.
Юлия Савичева
Юлия Савичева — одна из самых скрытных звезд российского шоу-бизнеса. Певица не любит комментировать личную жизнь и предпочитает скрывать от всех своего супруга, композитора и поэта Александра Аршинова и дочь Анну, появившуюся на свет в июле 2017 года. Все, что мы видели, — это ручка новорожденной, фото которой Савичева опубликовала на своей странице в Instagram.
Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни впервые стали родителями в июне 2017 году — у них родились дочь Элла и сын Александр. Cвадебные фотографии супругов видели миллионов людей по всему миру, а вот своих детей они предпочитают не показывать. Пока так никто и не видел, как выглядят малыши.
Ева Мендес
Забеременев от коллеги и любимчика миллионов девушек Райана Гослинга, Ева Мендес не только не кричала на весь мир, что покорила такого парня и скоро родит ему ребенка, но и скрывала свое положение всеми возможными способами. Ева убегала от папарацци, пряталась за шарфы, сумки и беднягу Райана, а когда беременность скрыть было уже решительно невозможно, перестала выходить из дома! Друзья пары рассказывали, что за продуктами и по мелким поручениям Мендес во вражеский стан голливудских улиц, кишащих папарацци, отправлялся бесстрашный Гослинг, на все бестактные вопросы о скором пополнении отвечавший гробовым молчанием и каменным лицом. В итоге актриса родила дочь Эсмеральду, а затем в такой же атмосфере строжайшей секретности на свет появилась ее сестра Амада. Стоит ли удивляться тому, что лица девочек супруги прячут от папарацци и навязчивых поклонников?
Пелагея
Пелагея всегда казалась девушкой очень открытой. Оказалось, когда дело доходит до очень личного, откровенничать певица совсем не готова. Пелагея скрывала от поклонников и роман с хоккеистом Иваном Телегиным, и свадьбу, и рождение дочери Таисии. Проговорился сам Иван, когда после одного из матчей журналисты поздравили его с рождением дочери, а он взял и все наконец рассказал. Теперь же супруги упорно скрывают лицо дочки.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева родила дочь и показала ее первое фото в конце прошлого лета. На снимке была видна только пяточка новорожденной. Малышка стала первым ребенком для молодого супруга телезвезды, 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова. У самой Леры уже есть 29-летний сын Жан.
Светлана Лобода
Свою личную жизнь Светлана Лобода скрывает ото всех. О беременности певицы до 7-го месяца не знала даже ее дочь Ева — ради соблюдения конфиденциальности артистка все списывала на любовь к сладкому. В ноябре прошлого года в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она впервые прокомментировала слухи о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и рассказала о беременности и рождении младшей дочки, которую пока показывает только со спины.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в конце прошлого года. Звезда «Орла и решки» родила сына в одном из московских перинатальных центров. Имя счастливые родители пока не раскрывают, но певец назвал рост и вес ребенка — 59 см и 3 килограмма 690 граммов. Малыша мы пока так и не увидели.
Ирина Шейк
Ирина Шейк и Брэдли Купер алеко не самые большие любители семейных интервью и обсуждения своей личной жизни. Забеременев, модель стала носить объемные вещи и прятаться от папарацци. Когда живот Ирины спрятать было уже невозможно, она гордо вышла на подиум в нижнем белье во время показа Victoria's Secret. В марте 2017 года у пары родилась дочь Лея, о которой они категорически отказываются говорить в интервью. От папарацци Ирина и Брэдли во время прогулок с дочкой не бегают, но вот сами стараются ее никому не показывать.
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова родила второго сына Артуру Смольянинову в декабре прошлого года. «Ну что, вот уже несколько дней как.... я читаю книжки по воспитанию! #матьидитя #дваждымать #матьего #явыбираюмирдругихмужчин», — написала актриса в Instagram. Лица мальчиков супруги предпочитают прятать.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева и ее супруг, шоумен Павел Воля скрывали от посторонних и свои отношения, и свадьбу, и обе беременности гимнастки. Сейчас супруги стараются не показывать посторонним лица сына и дочери, хотя и публикует фотографии с ними на своих страницах в Instagram.
Агния Дитковските
Агния Дитковските не скрывает своего четырехлетнего сына Федора от экс-супруга Алексея Чадова. Тайной покрытой мраком остается рождение второго ребенка актрисы. По слухам, весной 2017 года Агния родила второго ребенка, однако сама она эту информацию не комментирует.