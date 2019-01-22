Покажи личико: Гагарина, Савичева, Нюша и другие звезды, которые скрывают своих детей

Забеременев от коллеги и любимчика миллионов девушек Райана Гослинга, Ева Мендес не только не кричала на весь мир, что покорила такого парня и скоро родит ему ребенка, но и скрывала свое положение всеми возможными способами. Ева убегала от папарацци, пряталась за шарфы, сумки и беднягу Райана, а когда беременность скрыть было уже решительно невозможно, перестала выходить из дома! Друзья пары рассказывали, что за продуктами и по мелким поручениям Мендес во вражеский стан голливудских улиц, кишащих папарацци, отправлялся бесстрашный Гослинг, на все бестактные вопросы о скором пополнении отвечавший гробовым молчанием и каменным лицом. В итоге актриса родила дочь Эсмеральду, а затем в такой же атмосфере строжайшей секретности на свет появилась ее сестра Амада. Стоит ли удивляться тому, что лица девочек супруги прячут от папарацци и навязчивых поклонников?

Пелагея