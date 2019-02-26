«Так по-домашнему тепло»: ненакрашенная Алла Пугачева занимается с дочкой музыкой по утрам

«Молодец Алла», «Супер мама», «Супер Мама , супер Семья, супер Детки», «Весь день слушаю, не могу оторваться! Алла с Лизой музыкально баловались...слезы прям от счастья, видя это все, наворачиваются, включая комментарий ваш Максим! Дай бог вам всем здоровья и счастья!!!!», «Трогательно до слез)) Алла потрясающая мама и красивая женщина)) Я вас очень люблю», «Любовь без границ и условий.... побольше таких видео», «Смотрела бы и смотрела ....так по-домашнему тепло», — комментируют поклонники.

Они часто отмечают, что Лиза растет копией мамы: острый ум, природный артистизм и даже «фирменные фразочки» мамы, которые то и дело отпускает девочка, способны очаровать любого.