«Так по-домашнему тепло»: ненакрашенная Алла Пугачева занимается с дочкой музыкой по утрам

Очередное видео в блоге Максима Галкина очаровало его подписчиков. Мужчина показал сценку из утреннего быта его семьи. «Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я еще сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает», — поделился гордый отец.
«Молодец Алла», «Супер мама», «Супер Мама , супер Семья, супер Детки», «Весь день слушаю, не могу оторваться! Алла с Лизой музыкально баловались...слезы прям от счастья, видя это все, наворачиваются, включая комментарий ваш Максим! Дай бог вам всем здоровья и счастья!!!!», «Трогательно до слез)) Алла потрясающая мама и красивая женщина)) Я вас очень люблю», «Любовь без границ и условий.... побольше таких видео», «Смотрела бы и смотрела ....так по-домашнему тепло», — комментируют поклонники.
Они часто отмечают, что Лиза растет копией мамы: острый ум, природный артистизм и даже «фирменные фразочки» мамы, которые то и дело отпускает девочка, способны очаровать любого.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram