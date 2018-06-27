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Сын Ксении Собчак будет учиться бесплатно

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак и Максим Виторган выбирают государственную школу для Платона.

После рождения первенца Ксения Собчак показала всей России, какой она может быть матерью. Молодая женщина знает, как успокоить плачущего из-за коликов младенца, как вырастить ребенка разносторонне развитым и здоровым — ради Платона она научилась готовить. Сейчас журналист и начинающий политик выбирает школу для наследника.

«Образование — это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать», — поделилась она.

У Ксении есть жесткий критерий: «Рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и "без блата"», — заявила звездная мама.

Упор семья сделает, по всей видимости, на дополнительное образование и личное участие. Сейчас, по совету Татьяны Навки, Платон занимается с носителем языка в частном дошкольном учреждении.

А что выбрали бы вы на ее месте? Частную или государственную школу? Или постарались бы увезти малыша в другую страну, как сделал это Дмитрий Шепелев?

Фото: instagram

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