Сын Ксении Собчак будет учиться бесплатно

После рождения первенца Ксения Собчак показала всей России, какой она может быть матерью. Молодая женщина знает, как успокоить плачущего из-за коликов младенца, как вырастить ребенка разносторонне развитым и здоровым — ради Платона она научилась готовить. Сейчас журналист и начинающий политик выбирает школу для наследника.

«Образование — это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать», — поделилась она.

У Ксении есть жесткий критерий: «Рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и "без блата"», — заявила звездная мама.