Свободная одежда и аппетитные округлости: Нюше все труднее скрывать беременность

Слухи о беременности певицы Нюши ходят в Сети уже давно. Они возникли почти одновременно со свадьбой, были подогреты походом молодой супруги политика в центр планирования семьи. Но фотографии, опубликованные на днях в блоге артистки, ввели ее поклонников в замешательство: плоский живот и идеальная фигура в бикини опровергали все предположения.
Но видеозапись с недавнего концерта все расставила на свои места. Ролик был опубликован на фанатской страничке Нюши:
Чуть позже появилось еще одна запись, на которой секьюрити оберегает артистку:
И все-таки да! А как вы считаете?
Фото: instagram