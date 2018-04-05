Беременна? Нюшу заметили в центре планирования семьи

Не так давно Нюша рассказала в интервью, что постоянно думает о будущем материнстве и спокойно относится к слухам о своей беременности. Недавно эта информация вновь появилась в Сети, тем более что певица была замечена в одной из столичных женских консультаций.

Правда, сама звезда никак не прокомментировала свой визит — возможно, она приехала туда, чтобы поддержать кого-то из подруг или родственниц.