Светлана Лобода о выходе из декрета: «Каждые 3 часа я отбегала в гримерку, кормила малышку и бежала на площадку»

На днях Светлана Лобода немало напугала поклонников фотографией своих колен — на концерте на стадионе «Нижний Новгород» блондинка получила травму. Как выяснилось, это далеко не первые трудности в сценической жизни певицы. В 2011 году Светлана стала мамой и вышла из декрета практически сразу после рождения Евангелины. «2011 год. сразу после рождения моей первой дочери Евы мы снимаем танцевальный видеоклип. Каждые 3 часа я отбегала в гримерку, кормила малышку и бежала на площадку🤷♀️🙆♀️ Это было непросто.... но реализуемо )) Коленки в синяках - это ничто!😁 Не переживайте, мои хорошие🤲 Уже отработала пару концертов в белом брючном 🥳😬траумель, спасатель, синяк оф меня спасли ) и сегодня мои ножки снова бегут по дорожке.... Анталии! Аминь», — подписала архивное фото в Instagram Лобода.
«Вы нас #lo_kidsvoice этому учили, на сцене выкладываться максимально ☝🏻 только так получается лучшее🤞🏻Эти слова во мне и я пойду по вашим стопам , пусть даже с синяками», — написала Светлане Нино Чеснер, чьей наставницей певица была в шестом сезоне шоу «Голос.Дети».
«А нельзя защиту надевать или номера ставить так, чтобы таких синяков не было? Сцена сценой, а здоровье нужно беречь», — высказалась одна из поклонниц Светланы.
«Столько энергии, даже нам сюда передаётся 👍. Настоящий творческий трудоголик», — восхитилась другая пользовательница Сети.
Стоит отметить, что после рождения младшей дочери Светлана также не стала засиживаться в декрете. Тильда родилась 24 мая 2018 года, а уже через две недели после ее появления на свет Лобода вышла на сцену.
Больше о Светлане Лободе вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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