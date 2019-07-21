Светлана Лобода о выходе из декрета: «Каждые 3 часа я отбегала в гримерку, кормила малышку и бежала на площадку»

«А нельзя защиту надевать или номера ставить так, чтобы таких синяков не было? Сцена сценой, а здоровье нужно беречь», — высказалась одна из поклонниц Светланы.

«Столько энергии, даже нам сюда передаётся 👍. Настоящий творческий трудоголик», — восхитилась другая пользовательница Сети.

Стоит отметить, что после рождения младшей дочери Светлана также не стала засиживаться в декрете. Тильда родилась 24 мая 2018 года, а уже через две недели после ее появления на свет Лобода вышла на сцену.