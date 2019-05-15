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Стройные ноги и неидеальный живот: молодая мама Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мельникова

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
27-летняя Дарья Мельникова не стесняется изменившихся форм.

Менее полугода назад звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. Несмотря на отсутствие лишних килограммов, ее фигура еще не успела прийти в прежнее состояние. Однако это не повод отказывать себе в пляжном отдыхе, прятать тело под скрывающими все костюмами, не показывать никому фотографии.

Фото, которое опубликовала в блоге Даша, вызвало мощный отклик у ее подписчиков.

«Смелая, стройная, крутая», «Крутая фотка! Задрали ТПешки и Фитоняшки», «Вопрос — как, родив двух детей, остаться в стройной форме?!», «Даша 😂❤️ Лучшая блогерша эвер!))», — обсуждают фолловеры.

Многие из них до сих пор находятся под впечатлением от новой стрижки актрисы, идею запечатлеть ее в процессе пришла в голову ее другу Aндрею Mишурову.

Больше информации о молодой маме ищите здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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