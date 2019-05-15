Стройные ноги и неидеальный живот: молодая мама Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике

Менее полугода назад звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. Несмотря на отсутствие лишних килограммов, ее фигура еще не успела прийти в прежнее состояние. Однако это не повод отказывать себе в пляжном отдыхе, прятать тело под скрывающими все костюмами, не показывать никому фотографии.
Фото, которое опубликовала в блоге Даша, вызвало мощный отклик у ее подписчиков.
«Смелая, стройная, крутая», «Крутая фотка! Задрали ТПешки и Фитоняшки», «Вопрос — как, родив двух детей, остаться в стройной форме?!», «Даша 😂❤️ Лучшая блогерша эвер!))», — обсуждают фолловеры.
Многие из них до сих пор находятся под впечатлением от новой стрижки актрисы, идею запечатлеть ее в процессе пришла в голову ее другу Aндрею Mишурову.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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