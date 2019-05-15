Стройные ноги и неидеальный живот: молодая мама Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике

Менее полугода назад звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. Несмотря на отсутствие лишних килограммов, ее фигура еще не успела прийти в прежнее состояние. Однако это не повод отказывать себе в пляжном отдыхе, прятать тело под скрывающими все костюмами, не показывать никому фотографии.

Фото, которое опубликовала в блоге Даша, вызвало мощный отклик у ее подписчиков.