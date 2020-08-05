Стильный наряд и модная укладка: Виктория Лопырева показала новое фото полуторагодовалого сына

«Какой сладкий малыш у вас растет, 18 месяцев уже», «Реально какой же он милый», «Очень он у вас хорошенький», «Наш золотой», «Славный карапуз», «Какой же сладкий ребенок», «Бозе мой, так подрос», «Какой классный парниша, как и его родители. Виктория, подскажите пожалуйста какими средствами для укладки вы используете для Марка?», «Красавчик», — обсуждают подписчики.

Марк Леонель — первенец Виктории Лопыревой. Его отец — бизнесмен Игорь Булатов. Первый день рождения малыша семья отмечала в Дубае. Свадьбу родители мальчика играли тайно, в узком семейном кругу. Не так давно молодая мама призналась, что останавливаться на одном малыше она не планирует.