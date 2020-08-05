Стильный наряд и модная укладка: Виктория Лопырева показала новое фото полуторагодовалого сына
Фото: Instagram Виктории Лопыревой
«Не могу поверить, что это я выносила этот пирожок! Уже полтора года ты делаешь нас такими счастливыми... как так получилось,что нам так повезло? Мой единственный и неповторимый Марк Лео», — написала Виктория Лопырева.
«Какой сладкий малыш у вас растет, 18 месяцев уже», «Реально какой же он милый», «Очень он у вас хорошенький», «Наш золотой», «Славный карапуз», «Какой же сладкий ребенок», «Бозе мой, так подрос», «Какой классный парниша, как и его родители. Виктория, подскажите пожалуйста какими средствами для укладки вы используете для Марка?», «Красавчик», — обсуждают подписчики.
Марк Леонель — первенец Виктории Лопыревой. Его отец — бизнесмен Игорь Булатов. Первый день рождения малыша семья отмечала в Дубае. Свадьбу родители мальчика играли тайно, в узком семейном кругу. Не так давно молодая мама призналась, что останавливаться на одном малыше она не планирует.
Фото и видео: Instagram/@lopyrevavika
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