36-летняя Виктория Лопырева не планирует останавливаться на одном ребенке

Часто работающие мамы, родив одного ребенка, ограничиваются на этом. Не хотят портить фигуру, тратить здоровье, время, упускать возможности из-за декретных отпусков. Успешная модель Виктория Лопырева — не из их числа. На вопрос поклонников о планировании второго малыша она ответила положительно.