«Старшая и младшая»: Владимир Кристовский показал оригинальное фото с дочками
Фото: Instagram Владимира Кристовского
Весной музыкант Владимир Кристовский в очередной раз стал папой. У него родилась пятая по счету дочь, которая стала шестым его ребенком. Девочку назвали Теей, и сегодня многодетный папа сфотографировался с ней и ее самой старшей сестрой - Ясмин.
«Старшая и младша», - написал он.
Подписчики были очарованы необычным снимком, а некоторые удивились, какой большой стала старшая девочка. «Лучший отец», «Какой Вы счастливый», «Замечательные дети у вас», «Обе прекрасны», «Старшая такая невеста уже», «Красивыеееее сил нет», «Какой классный папа», - восхищаются они.
Ясмин - модель, фотограф и ретушер. Она ведет стильный блог в Instagram, в котором демонстрирует не только свой вкус, но и отличную фигуру - на радость 4-м тысячам подписчиков.
Напомним, от первого брака с Валерией Римской у Владимира Кристовского четыре дочки — Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Вторая супруга, Ольга Пилевская, родила музыканту сына Федора и дочь Тею.
Фото и видео: Instagram/@vova_kristovskiy/@jasminkristovskaya
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