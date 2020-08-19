«Старшая и младшая»: Владимир Кристовский показал оригинальное фото с дочками

Подписчики были очарованы необычным снимком, а некоторые удивились, какой большой стала старшая девочка. «Лучший отец», «Какой Вы счастливый», «Замечательные дети у вас», «Обе прекрасны», «Старшая такая невеста уже», «Красивыеееее сил нет», «Какой классный папа», - восхищаются они.

Ясмин - модель, фотограф и ретушер. Она ведет стильный блог в Instagram, в котором демонстрирует не только свой вкус, но и отличную фигуру - на радость 4-м тысячам подписчиков.

Напомним, от первого брака с Валерией Римской у Владимира Кристовского четыре дочки — Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Вторая супруга, Ольга Пилевская, родила музыканту сына Федора и дочь Тею.