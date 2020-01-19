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Стало известно полное имя новорожденной дочери Кэмерон Диаз

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кэмерон Диаз

Фото: Instagram Кэмерон Диаз

Девочка появилась на свет 30 декабря 2019 года.

В преддверии наступления нового, 2020 года в семье голливудской актрисы Кэмерон Диаз и музыканта Бенджи Мэддена произошло радостное событие — на свет появилась их дочь Рэддикс. Новоиспеченные родители сообщили поклонникам о рождении первенца и отметили, что постараются защитить малышку от пристального внимания со стороны публики, поэтому не будут публиковать ее фотографии.

Несколько часов назад издание The Blast опубликовало фото свидетельства о рождении девочки, из которого стало известно ее полное имя — Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден. Дочь Кэмерон и Бенджи родилась 30 декабря в 13:58 в престижной клинике Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Как отмечает портал, опубликованный документ частично подтверждает слухи о том, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Якобы одна из подписей принадлежит человеку, чьи юридические отношения с новорожденной отмечены как « по доверенности».

Напомним, Камерон Диас и Бенджи Мэдден поженились в 2015 году спустя менее, чем год после начала романа. Для обоих супругов этот брак стал первым.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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