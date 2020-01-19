Стало известно полное имя новорожденной дочери Кэмерон Диаз

Несколько часов назад издание The Blast опубликовало фото свидетельства о рождении девочки, из которого стало известно ее полное имя — Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден. Дочь Кэмерон и Бенджи родилась 30 декабря в 13:58 в престижной клинике Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Как отмечает портал, опубликованный документ частично подтверждает слухи о том, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Якобы одна из подписей принадлежит человеку, чьи юридические отношения с новорожденной отмечены как « по доверенности».

Напомним, Камерон Диас и Бенджи Мэдден поженились в 2015 году спустя менее, чем год после начала романа. Для обоих супругов этот брак стал первым.