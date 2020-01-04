47-летняя актриса Камерон Диас впервые стала мамой

При этом Камерон подчеркнула, что желает защитить частную жизнь малышки: «Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая». Стоит отметить, что слухи о беременности Камерон Диас возникали в СМИ с периодической регулярностью, в том числе, что кинозвезда прибегла к ЭКО или воспользовалась услугами суррогатной матери. «Путь Камерон к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить сама. Однако она не сдавалась, и случилось чудо!» — делился источник из окружения звезды с изданием In Touch Weekly еще в 2018 году.

Напомним, Камерон Диас и Бенджамин Мэдден поженились в 2015 году спустя менее, чем год после начала романа. Для обоих супругов этот брак стал первым.