47-летняя актриса Камерон Диас впервые стала мамой
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Фото: Instagram Бенджамина Мэддена
3 января 47-летняя актриса Кэмерон Диас поделилась с поклонниками радостной новостью — они с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом, впервые стали родителями. «Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью. Она действительно прекрасная», — сделала заявление новоиспеченная мама.
При этом Камерон подчеркнула, что желает защитить частную жизнь малышки: «Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая». Стоит отметить, что слухи о беременности Камерон Диас возникали в СМИ с периодической регулярностью, в том числе, что кинозвезда прибегла к ЭКО или воспользовалась услугами суррогатной матери. «Путь Камерон к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить сама. Однако она не сдавалась, и случилось чудо!» — делился источник из окружения звезды с изданием In Touch Weekly еще в 2018 году.
Напомним, Камерон Диас и Бенджамин Мэдден поженились в 2015 году спустя менее, чем год после начала романа. Для обоих супругов этот брак стал первым.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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